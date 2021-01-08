ترامب يقول إنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن

_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر يوم الجمعة إنه لن يحضر حفل تنصيب خلفه الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير وذلك بعد ساعات من تعهده بانتقال سلس للسلطة.

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