إصابات فيروس كورونا حول العالم تقترب من 88.2 مليون حالة

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وكالات _ أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 88.2 مليون حتى صباح اليوم.
وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في العالم 88 مليونا و 162 ألفا و 713 حالة حتى الساعة 1333 بالتوقيت العالمي الموحد، وفقا لبيانات التي جمعتها جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات بسبب كوفيد- 19 بلغ مليونا و 900 ألف و808 حالات.
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