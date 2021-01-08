الملك سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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وكالات _ تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19).
من جهته، رفع وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن.
وقال “اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج”.
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