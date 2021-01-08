حاكم مصرف لبنان المركزي يقول لن يجري تعويم العملة قبل اتفاق مع صندوق النقد الدولي

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_ قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لرويترز يوم الجمعة إنه لن يجري تعويم عملة البلاد إذا لم يجر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبسؤاله عما إذا كان سيجري تعويم العملة بعد تصريحات أدلى بها في مقابلة مع فرانس 24 قال فيها إن عهد الربط بالدولار انتهى، قال سلامة إن الأمر معتمد على مفاوضات مع الصندوق.
وقال لرويترز “الأمر برمته مرهون بصندوق النقد الدولي”.
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