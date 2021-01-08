بايدن: ترامب لا يصلح لتولي السلطة وأمر مساءلته متروك للكونجرس

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سي إن بي سي _ قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه يعتقد منذ فترة طويلة أن الرئيس دونالد ترامب لا يصلح لتولي السلطة لكن أمر مساءلته متروك للكونجرس لاتخاذ قرار بشأنه بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكونجرس يوم الأربعاء.
وأضاف بايدن للصحفيين إن تركيزه منصب الآن على احتواء جائحة كوفيد-19 وضمان تسريع وتيرة برنامج التطعيم ودعم الاقتصاد.
وردا على سؤال حول تشريع يعده الديمقراطيون في مجلس النواب لمساءلة ترامب تمهيدا لعزله بسبب دوره في تأجيج العنف قال بايدن “هذا أمر يعود للمجلس… لكن علينا الاستعداد كي نبدأ عملنا بأسرع وتيرة ممكنة”.
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