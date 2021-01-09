بايدن: عدم حضور ترامب لحفل تنصيبي أمر جيد

سكاي نيوز عربية _ أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بقرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عدم حضور حفل تنصيبه في 20 يناير.

وقال بايدن من ويلمينغتون في ولاية ديلاوير “إنه أمر جيد”، مع تأكيده أن حضور نائب الرئيس مايك بنس أمر “مرحب به”.

وتابع “إنها إحدى النقاط القليلة التي نتوافق بشأنها”، مضيفا “إن عدم حضوره أمر جيد”، معتبرا أن ترامب “شكل إحراجا للبلاد”.

وقال “إنه فاقد لأهلية الحكم”، مضيفا “إنه أحد أكثر الرؤساء العديمي الكفاءة في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية”.

وأضاف بايدن للصحفيين إنه يعتقد منذ فترة طويلة أن الرئيس دونالد ترامب لا يصلح لتولي السلطة لكن أمر مساءلته متروك للكونجرس لاتخاذ قرار بشأنه بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكونجرس يوم الأربعاء.

وأضاف بايدن للصحفيين إن تركيزه منصب الآن على احتواء جائحة كوفيد-19 وضمان تسريع وتيرة برنامج التطعيم ودعم الاقتصاد.

وردا على سؤال حول تشريع يعده الديمقراطيون في مجلس النواب لمساءلة ترامب تمهيدا لعزله بسبب دوره في تأجيج العنف قال بايدن “هذا أمر يعود للمجلس… لكن علينا الاستعداد كي نبدأ عملنا بأسرع وتيرة ممكنة”.