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وول ستريت تغلق عند مستويات تاريخية مرتفعة بفضل آمال في مزيد من التحفيز

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سي إن بي سي _ بلغت وول ستريت مرتفعات جديدة اليوم الجمعة، إذ اهتزت الآمال في مزيد من التحفيز من واشنطن بعض الشيء بفعل بتصريحات لأحد أعضاء مجلس الشيوخ، لكننها تدعمت بعد ذلك في أعقاب قول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن حزمته الاقتصادية ستكون بتريليونات الدولارات.

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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 56.84 نقطة، بما يعادل 0.18 بالمئة، إلى 31097.97 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 20.89 نقطة، أو 0.55 بالمئة، إلى 3824.68 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 134.5 نقطة، أو 1.03 بالمئة، إلى 13201.98 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، ربح ستاندرد آند بورز 1.83 بالمئة، وارتفع داو 1.61 بالمئة وتقدم ناسداك 2.43 بالمئة.ِ

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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