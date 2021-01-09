مال وأعمال

الصين تعتزم تقديم لقاحات كوفيد-19 لمواطنيها مجانا

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_ قالت السلطات الصينية يوم السبت إنها ستقدم لقاحات للوقاية من كوفيد-19 مجانا بمجرد أن تكون متاحة للجمهور.

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وقال تشنغ توشنغ وي المسؤول باللجنة الوطنية للصحة إن الحكومة يمكنها توفير اللقاحات مجانا للأفراد رغم تكاليف التصنيع والنقل.

وأضاف في مؤتمر صحفي “لا ينبغي أن يدفع شعبنا سنتا واحدا مقابل اللقاح”.

ووافقت الصين في أواخر ديسمبرعلى أول لقاحاتها للاستخدام العام. وتم بالفعل إعطاء ثلاثة لقاحات لمجموعات محدودة معرضة لخطر الإصابة بالعدوى، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي، من خلال برنامج للاستخدام في حالات الطوارئ.

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ووسعت الصين نظام التطعيم في منتصف ديسمبر ليشمل المزيد من المجموعات الرئيسية مثل العاملين في قطاعي الغذاء والنقل العام في محاولة لوقف عودة ظهور الفيروس في فصلي الشتاء والربيع.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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