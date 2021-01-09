سهم تويتر يتراجع بعد إيقافه حساب ترامب

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العربية نت _ هوى سهم شركة “تويتر” في البورصة الأمريكية خلال تداولات الساعات الأخيرة من يوم الجمعة، متأثراً بقرار الشركة إغلاق واحد من أبرز الحسابات على الشبكة، وهو حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتراجعت أسهم “تويتر” بأكثر من 2% مساء الجمعة بحسب ما رصدت “العربية.نت”، مسجلة خسائر مباشرة فور إعلان الشركة أنها علقت حساب ترامب بشكل دائم بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف.
وتم تداول أسهم “تويتر” عند مستوى 50.20 دولار أميركي، بانخفاض 2.4% عن سعر الإغلاق السابق.
ويوم الأربعاء الماضي، حجب موقع “تويتر” مؤقتاً حساب ترامب، الذي كان لديه أكثر من 88 مليون متابع، بعد حصار المتظاهرين الموالين لترمب لمبنى “الكابيتول هيل” في العاصمة واشنطن.
وحذرت الشركة من أن الانتهاكات الإضافية من قبل حسابات الرئيس ستؤدي إلى تعليق دائم، وهو ما حدث بالفعل يوم الجمعة.
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