مال وأعمال

وزير الزراعة يعتمد 59.5 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 42 مركز تجميع ألبان

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اعتمد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تمويل وإقراض 59,5 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 42 مركزا لتجميع الألبان فى 6 محافظات مختلفة.

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وأكد القصير أنه تم إدارج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للإستفادة من مبادرة البنك المركزى التي يتم بموجبها إقراض المشروعات بفائدة مميزة تبلغ 5%.

كما تم إستثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانونى للتمويل.

وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان أنه قد تم تشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانياً وتحديد إحتياجات التطوير لكل مركز، ثم إستكمال الدراسات الائتمانية من قبل البنوك الممولة.

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وأضاف الصياد أن هناك تنسيق كامل بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الإنتاج الحربى لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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