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إندونيسيا تعلن فقد الاتصال بطائرة ركاب بعد إقلاعها من مطار جاكرتا

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بلومبرج _ فقدت سلطات الطيران الإندونيسية الاتصال مع طائرة رحلة سريويجايا الجوية 182 بعد وقت قصير من إقلاعها من العاصمة جاكرتا، وفقًا لوكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية.

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تظهر بيانات FlightRadar24 أن الطائرة كانت من طراز بوينج 737-500. ولم يتسن على الفور الوصول إلى ممثلي شركة طيران سريويجايا للتعليق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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