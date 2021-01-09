إندونيسيا تعلن فقد الاتصال بطائرة ركاب بعد إقلاعها من مطار جاكرتا

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بلومبرج _ فقدت سلطات الطيران الإندونيسية الاتصال مع طائرة رحلة سريويجايا الجوية 182 بعد وقت قصير من إقلاعها من العاصمة جاكرتا، وفقًا لوكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية.
تظهر بيانات FlightRadar24 أن الطائرة كانت من طراز بوينج 737-500. ولم يتسن على الفور الوصول إلى ممثلي شركة طيران سريويجايا للتعليق.
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