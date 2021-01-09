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الصين مستعدة لاستقبال خبراء منظمة الصحة العالمية للتحقيق في منشأ وباء كورونا

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روسيا اليوم_ أعلنت الصين استعدادها لاستقبال خبراء منظمة الصحة العالمية لاستقصاء ظروف ظهور وباء كورونا في هذا البلد، في إطار السعي للتعرف على منشأ هذه الجائحة التي أودت حتى الآن بحياة مليوني شخص

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وأكدت صحيفة “غلوبل تايمز” الصينية، التي نقلت خبر استعداد بكين لهذا التحقيق الأممي، عن مسؤول صيني رسمي في قطاع الصحة الصينية، إن “الموعد الدقيق لقدوم خبراء منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان للبحث عن منشأ فيروس كورونا ما زال قيد التفاوض”. وشدد المسؤول، على حد قول الصحيفة، على أن “الصين مستعدة استعدادا كاملا وتنتظر إكمال الخبراء الإجراءات وتحديد جدولهم”.

ويُنتظَر أن يؤدي تحقيق خبراء منظمة الصحة العالمية في ووهان إلى معرفة ما إذا كانت الاتهامات، التي تزعمتها واشنطن، للصين بأنها مصدر الوباء الذي يعصف بالعالم صحيحة أم مجرد ادعاءات لا أساس لها.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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