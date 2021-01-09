- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
روسيا اليوم_ أعلنت الصين استعدادها لاستقبال خبراء منظمة الصحة العالمية لاستقصاء ظروف ظهور وباء كورونا في هذا البلد، في إطار السعي للتعرف على منشأ هذه الجائحة التي أودت حتى الآن بحياة مليوني شخص
وأكدت صحيفة “غلوبل تايمز” الصينية، التي نقلت خبر استعداد بكين لهذا التحقيق الأممي، عن مسؤول صيني رسمي في قطاع الصحة الصينية، إن “الموعد الدقيق لقدوم خبراء منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان للبحث عن منشأ فيروس كورونا ما زال قيد التفاوض”. وشدد المسؤول، على حد قول الصحيفة، على أن “الصين مستعدة استعدادا كاملا وتنتظر إكمال الخبراء الإجراءات وتحديد جدولهم”.
ويُنتظَر أن يؤدي تحقيق خبراء منظمة الصحة العالمية في ووهان إلى معرفة ما إذا كانت الاتهامات، التي تزعمتها واشنطن، للصين بأنها مصدر الوباء الذي يعصف بالعالم صحيحة أم مجرد ادعاءات لا أساس لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين مستعدة لاستقبال خبراء منظمة الصحة العالمية للتحقيق في منشأ وباء كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.