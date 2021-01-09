التمثيل التجاري يستضيف الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني

استضاف جهاز التمثيل التجاري الاجتماع الأول للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك برئاسة المهندس شريف الجبلى.

وفي بيان للجهاز، قال الدكتور أحمد مغاوري دياب رئيس التمثيل التجارى إنه تم الدعوة لعقد هذا الاجتماع بمناسبة إعادة تشكيل الجانب المصري بالمجلس.

وأشاف أن الاجتماع يستهدف تحديد أولويات العمل للقطاع الخاص المصري مع الجانب السوداني وسبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة مع السودان خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل العلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط الشعبين المصري السوداني.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضا الاستعدادات الخاصة بمشاركة مصر كضيف شرف معرض الخرطوم الدولى والذى سيعقد خلال الفترة من 21_28 يناير الجاري حيث ستشارك مصر باكبر جناح فى تاريخ مشاركتها بهذا المعرض، وهو الأمر الذى يعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وأوضح مغاورى أن العلاقات المصرية السودانية تشهد مؤخرا زخما سواء فى مجال الزيارات الرسمية والحكومية المتبادلة، وزيارات رجال الأعمال، فضلا عن المشاركة فى المعارض التجارية، وتعزيز التجارة الحدودية، بالاضافة إلى تنشيط مجلس الأعمال فى الجانبين، والتعاون فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا تطبيقات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد الدكتور شريف الجبلى رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، أن المجلس حريص على المساهمة فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والصناعية المشتركة مع دولة السودان الشقيقة.

وأشار إلى أنه يجري في هذا الإطار تشكيل لجان متخصصة داخل المجلس لتحديد أوجه التعاون المشترك مع الجانب السوداني.

ولفت إلى أنه سيتم أيضا رصد أهم التحديات التى تواجه حركة التجارة بين البلدين، بهدف التنسيق مع الحكومة لحل هذه التحديات، وبما يسهم فى تدفق وانسياب التجارة البينية والاستثمارات المشتركة فى السوقين المصري والسوداني.