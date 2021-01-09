وزيرة التجارة: إنهاء أزمة شحنات الموالح المصرية مع الجمارك الصينية

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أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نجاح جهود المكتب التجارى المصرى ببكين فى التوصل إلى اتفاق مع الجمارك الصينية يقضى باستمرار تصدير الموالح المصرية إلى السوق الصينى بنفس قائمة المحطات والمزارع المصرح لها بالتصدير من الموسم الماضى 2019/2020.
وأشارت الوزيرة في بيان إلى أن ذلك الاتفاق يأتي لحين اعتماد القائمة الجديدة للموسم الحالى 2020/2021 .
وقال الدكتور أحمد مغاوري دياب رئيس التمثيل التجارى إن المكتب التجارى المصرى بالعاصمة الصينية بكين تلقى عدد من الاستفسارات والشكاوى من المصدرين المصريين بشأن وجود شحنات من الموالح المصرية لم يتم الإفراج عنها من الموانىء الصينية.
وأضاف أن ذلك جاء بداعى طلب الجانب الصينى قائمة بالمحطات والمزارع المعتمدة للموسم التصديرى الجديد 2020/2021 وإضافة متطلبات جديدة خاصة بالتفتيش على المحاصيل المصدرة.
ولفت مغاوري إلى أنه تم التنسيق مع الحجر الزراعى المصرى وكذلك مع الجمارك الصينية حيث ساهمت الجهود الدبلوماسية فى التوصل إلى اتفاق بالعمل بنفس قائمة الموسم الماضى مع إضافة قائمة بمحطات التعبئة التى تم إضافتها حديثاً لهذا الموسم.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على إجراء تفتيش على المنتجات المصدرة لعدد من المزارع وذلك عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس وذلك لتسهيل إجراءات التصديرمع الإفراج الفورى لكافة شحنات الموالح المصرية الموجودة داخل الموانىء الصينية.
وأشاد مغازي بالجهود الكبيرة للمكتب التجارى المصرى ببكين برئاسة المستشار تجاري ماهيتاب فؤاد فى سرعة حل هذه المشكلة والتى كانت ستؤثر سلباً على نفاذ الموالح المصرية إلى السوق الصيني.
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