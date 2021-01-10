مال وأعمال

الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى السعودية اعتبارا من الإثنين

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سي إن بي سي – قالت شركة الخطوط الجوية القطرية ، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، اليوم السبت، إنها ستستأنف رحلاتها إلى السعودية بدءا بالرياض يوم الاثنين ثم جدة يوم 14 يناير والدمام في 16 يناير.

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وأعادتا السعودية وقطر، يوم الاثنين الماضي، فتح مجالهما الجوي أمام بعضهما البعض بعد انفراجة باتجاه حل النزاع السياسي .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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