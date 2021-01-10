الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى السعودية اعتبارا من الإثنين

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سي إن بي سي – قالت شركة الخطوط الجوية القطرية ، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، اليوم السبت، إنها ستستأنف رحلاتها إلى السعودية بدءا بالرياض يوم الاثنين ثم جدة يوم 14 يناير والدمام في 16 يناير.
وأعادتا السعودية وقطر، يوم الاثنين الماضي، فتح مجالهما الجوي أمام بعضهما البعض بعد انفراجة باتجاه حل النزاع السياسي .
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