هشام توفيق: ترشيح 4 شركات لبرنامج الطروحات الحكومية بينها النصر للتعدين

دوت الخليج _ كشف المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام عن ترشيح 4 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام ضمن خطة استئناف تنفيذ برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة، من بينها شركة النصر للتعدين.

وأضاف توفيق في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج أنه تم تقديم بيانات الشركات الأربع في الاجتماع الأخير للجنة الوزارية العليا المنوط بها تنفيذ برنامج الطروحات، بهدف الدراسة والمناقشة خلال الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن موعد الاجتماع التالي لم يتحدد بعد.

ومن ناحية أخرى، رهن توفيق موعد طرح شركة نادي غزل المحلة في البورصة بمدى كفاءة أداء فريق كرة القدم خلال شهرين.

وأضاف أنه تم تعيين بنك الاستثمار برايم لإدارة وتنفيذ الطرح، الذي يستهدف جمع 100 مليون جنيه كزيادة رأسمال بالقيمة الاسمية.

25 مليون جنيه نصيب الطرح الخاص باكتتاب «غزل المحلة» ومدة احتفاظ عامان

وأوضح هشام توفيق، أن الاكتتاب سيتوزع بواقع 75% للطرح العام، و25% للطرح الخاص، على أن يلتزم مستثمرو الطرح الخاص بفترة احتفاظ لمدة عامين.

وأعلن نادي غزل المحلة نهاية الأسبوع الماضي عن الانتهاء من جميع إجراءات تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم واستخراج السجل التجاري، كأول شركة لإدارة كرة القدم المصرية برأسمال مصدر 250 ألف جنيه.

وقال النادي في بيان إن الكابتن مصطفى عبده سيرأس مجلس إدارة الشركة الجديدة، ويضم المجلس في عضويته كلًّا من المهندس حسام عزو والدكتور مجدي الألفي ممثلين عن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وأكد البيان الاعتزام لطرح أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة فى غضون 3 أشهر، وسيكون بذلك نادي غزل المحلة أول نادٍ مصري يدخل مجال الاستثمار الحقيقي والجاد في نشاط كرة القدم.