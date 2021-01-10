مرفت حطبة: مفاوضات مع أوراسكوم للاستثمار لتحسين عرض الصوت والضوء

فاروق يوسف _ كشفت مرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق -إحدى شركات قطاع الأعمال العام- عن مفاوضات جارية مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، لتحسين بنود العرض المقدم لتطوير والمشاركة في إدارة منطقة الصوت والضوء بالأهرامات.

وكانت جريدة دوت الخليج كشفت في عددها الأسبوعي يوم الأحد الماضي عن تلقي شركة مصر للصوت والضوء -التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق- عرضًا وحيدًا مـن شركة أوراسكوم للاسـتثمار القابضة، في المزايدة العالمية التي طرحتها نهاية سـبتمبر الماضي، لتطوير والمشاركة فـي إدارة منطقة الصوت والضوء بالأهرامات.

وقال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام لجريدة دوت الخليج إن تلقي عرض وحيد بالمزايدة المطروحة لا يمثل مشكلة على الإطلاق، وأن القانون يسـمح بالاكتفاء بالعرض المقدم وإتمام التعاقد حال توافق العرض مــع الشروط الفنية والمالية.

واســتبعد وزيــر قطــاع الأعمــال العــام الاتجاه لإعادة طرح المزايدة مرة أخري على المسـتثمرين، أو تعديل كراسـة الشروط لاستقطاب متنافسين أخرين.

وأوضحت حطبة في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج أن المفاوضات مع شركة أوراسكوم للاستثمار تشمل معظم بنود التعاقد، بما في ذلك البنود التي نصت عليها كراسة الشروط.

وقالت حطبة: «بناء على جلسة الاستفسارات مع مشتري كراسة الشروط الأربعة، تم تغيير بعض البنود.. وجارٍ حاليًا التفاوض على معظم البنود لتحسين العرض المقدم من شركة أوراسكوم».

ورفضت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق الكشف عن البنود محل التفاوض أو التي تم تعديلها من كراسة الشروط، كما لم تحدد أجلًا زمنيًّا للحسم وتوقيع العقود النهائية لتطوير والمشاركة في إدارة منطقة الصوت والضوء، وقالت: «الأمر يتوقف على ما سينتهى إليه التفاوض بين شركة أوراسكوم واللجنة المختصة بذلك».