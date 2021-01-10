المجتمعات العمرانية تخطط لطرح 3500 فدان بآلية التخصيص الفوري

بكر بهجت _ تخطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح نحو 3500 فدان بنظام التخصيص الفوري خلال العام الجاري بعدد من المدن الجديدة، وفق مصادر بالهيئة لجريدة «دوت الخليج»، مشيرة إلى أن هناك العديد من الطلبات التي تجري دراستها حاليًا من قبل شركات محلية وأجنبية ترغب في الحصول على أراضٍ لإقامة مشروعات عليها أو توسعات في مشروعات قائمة.

وأضافت المصادر أن المساحات المقرر طرحها خلال العام الجاري تأتي بخلاف المساحات الكبيرة التي سيتم تخصيصها وفق احتياجات الشركات، وذلك فيما يتعلق بالمشروعات العمرانية المتكاملة، سواء بصورة فردية أو بنظام المشاركة مع الوزارة، لافتة إلى أن مختلف الأنشطة الاستثمارية سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية والطبية وأيضًا التعليمية والرياضية موجودة بالفعل على خريطة الاستثمارات الجديدة المستهدف إقامتها بالمدن كافة.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» إن الوزارة ستواصل خطتها الخاصة بطروحات الأراضي وإجراءات التخصيص دون تغيير في الإجراءات، وذلك في ظل مساعيها لتوفير احتياجات المستثمرين بالمدن الجديدة كافة، ووفق الخطة التنموية التي وضعتها الوزارة.

أضاف أن هناك إقبالًا كبيرًا ومتزايدًا للحصول على أراضٍ بنظام التخصيص الفوري، وهو ما دفع الوزارة خلال العام الماضي لإقرار إجراءات جديدة للتيسير على المستثمرين، ما ساهم في زيادة المساحات التي تم تخصيصها.

بقيمة تصل إلى 60 مليار جنيه خلال العام الجاري

وتصل مساحة الأراضي المقرر طرحها خلال الشهر الجاري بنظام التخصيص الفوري إلى نحو 280 فدانًا في 10 مدن جديدة بقيمة تصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه بأنشطة عمرانية وصناعية وخدمية وتجارية إدارية وطبية، وتشمل مدن القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة وامتداد الشيخ زايد وأكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والسادات والشروق وبدر والعبور.

وتابعت المصادر إن القيمة الإجمالية المتوقعة من بيع تلك الأراضي تصل إلى نحو 60 مليار جنيه، وهي ضمن الخطة المالية للهيئة للإنفاق على مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في العديد من المدن الجديدة، سواء مشروعات الإسكان أو البنية التحتية والطرق.

وبلغ عدد قطع الأراضي التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية خلال العام الماضي نحو 3098 قطعة أرض، للإسكان العائلي ضمن محور الإسكان الاجتماعي بمساحات من 209 إلى 276 مترًا مربعًا بمساحة إجمالية 185 فدانًا تقريبًا، وفق تصريحات سابقة للدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف أنه تم طرح نحو 1718 قطعة أرض مميزة بمساحة إجمالية تخطت 220 فدانًا، وكذا طرح 204 قطع أراض مثلت باكورة طرح الأراضي بأحدث المدن الجديدة الجاري إقامتها بالصعيد، وهي مدينة ملوي الجديدة، كما أنه تم توفير نحو 631 قطعة أرض ضمن محور الأراضي الأكثر تميزًا بمساحة إجمالية بلغت نحو 100 فدان، بإجمالي عدد 5651 قطعة أرض، والذي كان من شأنه مجابهة الطلب على الأراضي، والقضاء على ظاهرة السمسرة.

وخلال الأسبوع الماضي وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص 50 قطعة أرض في 16 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة، شملت تخصيص 3 قطع أراضٍ في القاهرة الجديدة بمساحة 202 ألف و350 مترًا مربعًا لإقامة نادٍ رياضي ومصنع ومشروع عمراني متكامل، وفي مدينة العاشر من رمضان تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 67 ألفًا و827 مترًا مربعًا بنشاط تجاري وحوش زراعي.

وفي مدينة بدر تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 476 ألفًا و700 متر مربع لإقامة جامعة ونشاط مختلط، وفي مدينة العلمين الجديدة تم تخصيص مساحة 90 فداناً لإقامة مشروع عمراني متكامل، وفي مدينة المنصورة الجديدة تم تخصيص مساحة 8619 مترًا مربعًا لإقامة مدرسة، وفي مدينة المنيا الجديدة تم تخصيص مساحة 2195 مترًا مربعًا، لإقامة محطة وقود وخدمة سيارات.

وفي بيان للوزارة أمس السبت قال عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم التوجيه بدعوة الشركات والمستثمرين خلال أسبوع للبدء في إبرام عقود الاتفاق معهم تباعاً، لتنفيذ المشروعات التنموية في الساحل الشمالي الغربي، وذلك خلال اجتماع متابعة مشروع تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستعرض الجزار، خلال الاجتماع الترتيبات التي يجري العمل بها لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي، بعدما وافق عليه المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.