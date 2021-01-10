اتحاد المقاولين العالمية توقع عقود إسناد بقيمة 3 مليارات جنيه

بكر بهجت _ اقتربت شركة اتحاد المقاولين العالمية من توقيع عقود إسناد بقيمة 3 مليارات جنيه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب محمد طارق كامل الرئيس التنفيذي للشركة لقطاع شمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات التي يجرى التفاوض عليها حاليًا بشأن مشروعات جديدة ستتولى الشركة تنفيذها في مصر خلال العام الجاري.

أضاف في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن الإسنادات الجديدة تخص 3 مشروعات سيتم تنفيذها لشركات بالقطاع الخاص –لم يفصح عن أسمائها– ومن المقرر أن يتم توقيع العقود الخاصة بها خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على العديد من المشروعات في عدة مناطق، سواء مع الحكومة أو مع شركات القطاع الخاص.

2.5 مليار يورو حجم أعمال الشركة الأم في 2020

وأشار إلى أن حجم أعمال الشركة الأم في مختلف الأسواق التي تعمل بها سجل خلال العام الماضي نحو 2.5 مليار يورو، كما أن هناك العديد من المشروعات الجديدة التي تم التعاقد عليها، إلى جانب ما يجري تنفيذه، مشيرًا إلى أن شركة «CCC» التي تتواجد في 40 دولة على مستوى العالم تعمل في المشروعات الكبرى والقومية في مصر منذ أكثر من 20 عامًا.

وفي أغسطس الماضي قال طارق لجريدة «دوت الخليج» إن حجم الأعمال التي تنفذها شركة اتحاد المقاولين العالمية CCC في السوق المصرية، تبلغ نحو 20 مليار جنيه، موزعة على عدة مناطق أبرزها العلمين الجديدة والساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر من المشروعات من نصيب القطاع الحكومي، وذلك في العلمين الجديدة، إلى جانب المشروعات التي يجري تنفيذها لوزارة الكهرباء، كما يحظى القطاع الخاص بحجم كبير من أعمال الشركة، وذلك في مشروعات مثل ميفيدا بلوفار ومراسي المملوكين لشركة إعمار، حيث وقعت الشركة مؤخرًا عقودًا جديدة في مشروع مراسي.

وأشار إلى أن الشركة لديها شراكة مع أبناء حسن علام، لتنفيذ المشروعات التي يجري التعاقد عليها، مؤكدًا أن الشركة تضع نصب أعينها العمل في جميع القطاعات المتاحة أمامها، من بنية تحتية وإنشاءات، ومشروعات فاخرة ومشروعات طاقة، كما تهتم بالتركيز على قطاع مشروعات الغاز والنفط.

وبحسب بيانات الشركة فإنها تتولى بالتحالف مع شركة حسن علام، تنفيذ مشروعات في مدينة العلمين الجديدة بقيمة تتجاوز 17 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، تتعلق بمشروعات الأبراج، داون تاون، المدينة التراثية، والأكاديمية العربية.

وخلال عام 2019 بلغ حجم أعمال شركة اتحاد المقاولين العالمية التي تم تنفيذها، نحو 5.4 مليار جنيه، وتعمل الشركة في مختلف المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصر تمثل سوقًا قوية للشركة التي يتوزع حجم أعمالها بين عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وعالميًّا.