معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يتراجع إلى 5.4% في ديسمبر

– قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تباطأ إلى 5.4% على أساس سنوي في ديسمبر من 5.7 بالمئة في نوفمبر. وانكمشت الأسعار 0.4 بالمئة عن الشهر السابق بعد ارتفاعها بنسبة 0.8 بالمئة.

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