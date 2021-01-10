الإسكان: 90% نسبة تنفيذ 8760 وحدة بمشروع JANNA بالقاهرة الجديدة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مدينة القاهرة الجديدة شهدت خلال العام المنقضى 2020 طفرة فى تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية، لا سيما تنفيذ الحلول غير التقليدية لمجابهة مياه الأمطار، وكذا استكمال أعمال المرافق والكهرباء للعديد من المشروعات بالمدينة.

جاء ذلك وفق بيان الوزارة خلال استعراضه تقريراً عن أهم مشروعات مدينة القاهرة الجديدة خلال العام المنقضى 2020.

وأوضح وزير الإسكان أنه تم وضع خطة عمل لتنفيذ أعمال مجابهة زيادة تصرف المياه المعالجة بمحطة أوراسكواليا، وتنفيذ 16 بيارة شحن جوفي لمياه الأمطار في عدد من الطرق الرئيسية بالمدينة لاستيعاب كميات المياه الزائدة، وتطوير عدد من الحدائق، و تطوير 2.1 كم من جزيرة العروبة لاستيعاب تجعمات المطر حولها.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه بالنسبة لمشروعات الإسكان الجارى تنفيذها بالمدينة، بلغت نسبة تنفيذ 8760 وحدة “365 عمارة” بمشروع “JANNA” 90%، وحدات كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من 100 إلى 150 متر مربع للوحدة، والمشروع على مساحة 210 أفدنة شاملة الخدمات.

تنفيذ 75% من وحدات مشروع سكن مصر

وتابع أنه تم تنفيذ 75% في 17304 وحدة بمشروع سكن مصر بمساحات تتراوح من 106 إلى 118 متر مربع للوحدة، كاملة التشطيب والمرافق بجانب مناطق الخدمات.

ولفت غنيم إلى أنه تم استكمال تنفيذ عدَّايات نفقية بالطريق الدائري الأوسطي، واستبدال خط التغذية قطر 1400 مم من محطة 3 إلى محطة 4.

وتابع أنه تم استكمال تنفيذ مرافق مشروع سكن مصر، ومرافق مشروع دار مصر ” 3″، وJANNA ، ودار مصر 2، واستكمال تنفيذ خط الطرد قطر 1200 مم من محطة رفع جنوب الأكاديمية إلى محطة رفع مركز المدينة.

تطوير الميادين الرئيسية بمساهمات المستثمرين وفق الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه تم تطوير العديد من الميادين والجزر بالمدينة بالمحاور الرئيسية بمساهمات المستثمرين طبقاً لتوجه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتشمل تطوير الجزيرة الوسطى بمحور التسعين الجنوبي لمسافة 12 كيلو متراً بتكلفة حوالى 24 مليون جنيه، وتطوير مسافة كيلو ونصف بالتسعين الشمالي “جزر وسطي” بقيمة 3 ملايين جنيه، بجانب مبلغ 8 ملايين جنيه للميادين والدالتات الجانبية للمحور.

ولفت إلى أنه تم توفير قيمة الصيانة السنوية وتحملتها عددٍ من الشركات، عن طريق سدادها لمبالغ رسوم لا تقل عن 75 ألف جنيه للقطاع الواحد، يتم دفعها من السنة الثانية مقابل وضع اسم الشركة بأماكن التطوير.