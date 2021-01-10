اليابان تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في وافدين من البرازيل

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– قالت وزارة الصحة اليابانية يوم الأحد، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.
وقال تاكاجي واكيتا رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية في إفادة للصحفيين بوزارة الصحة، إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا.
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