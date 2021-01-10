التجاري الدولي يصعد بأكثر من 3% ويرفع مكاسب البورصة إلى 2.29% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ ارتفعت مكاسب البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات الأجنبية، وبصدى التقارير الخارجية الإيجابية وآخرهم صندوق النقد الدولي الذي رفع توقعة لنمو الاقتصاد خلال عام 2021-2022 من 2% إلى 2.8%.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11202 نقطة، محققا صعودا بنسبة 2.29%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 3.09%، ليتداول عند مستوى 61.04 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.32%، و 1.46% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 803.743 مليون جنيه على 173 شركة من خلال 26.634 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 106 شركة مقابل تراجع 26 في حين لم تتغير أسعار 41.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 16.057 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بقيمة 37.076 مليون جنيه، مقابل 21.019 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في البورصة المصرية صافي مبيعات بقيمة 8.015 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 18.447 مليون جنيه، مقابل 10.431 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 24.072 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 25.914 مليون جنيه، مقابل 1.841 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.38%، اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بنسبة 10%، ثم سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.99%.

في حين تصدر سهم الأهرام الطباعة والتغليف قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.!2%، تلاه سهم العربية لمنتجات الألبان ” آراب ديري – باندا” بنسبة 7.39%، ثم سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 6.90%.