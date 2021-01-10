الصين تضع قواعد جديدة لحماية شركاتها من القيود الأجنبية

– نشرت وزارة التجارة الصينية أمس السبت، قواعد جديدة لمواجهة القوانين والقيود “غير المبررة” التي تفرضها الدول الأجنبية على الشركات والمواطنين الصينيين، بالتزامن مع تدهور العلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن.

تم نشر القواعد المتعلقة “بالتطبيق غير المبرر للتشريعات الأجنبية خارج الأراضي الإقليمية” على الموقع الإلكتروني للإدارة وأنشأت “آلية عمل” لتقييم الآثار القانونية لمثل هذه الحوادث.

وفقًا للإشعار، يجوز لأي شخص أو منظمة صينية يحظرها التشريع الأجنبي “الانخراط في نشاط اقتصادي وتجاري عادي وما يتصل به مع دولة ثالثة أو مواطنيها” إبلاغ وزارة التجارة بذلك في غضون 30 يومًا.

تقوم وزارة التجارة بعد ذلك بتقييم حالة انتهاكها المحتمل للقانون الدولي، وتأثيرها على سيادة الصين وأمنها القومي، وتأثيرها على المواطنين الصينيين.

ينص الإشعار على أنه عندما “يتكبد مواطن أو منظمة أخرى خسائر كبيرة” من عدم الامتثال للتشريعات الأجنبية، “قد تقدم الدوائر الحكومية ذات الصلة الدعم اللازم”.

وقد تسن الحكومة الصينية أيضًا “الإجراءات المضادة الضرورية” ردًّا على ذلك.

تأتي القواعد الجديدة وسط رد فعل مستمر ضد العديد من الشركات الصينية من الحكومات الأجنبية، وخاصة الولايات المتحدة.

وفي العام الماضي، فرضت واشنطن، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، قيودًا على شركة Huawei Technologies Co Ltd ، وهي شركة عملاقة في مجال الاتصالات والأجهزة الاستهلاكية، تحرمها من المكونات الحيوية وتهدد بإعاقة أعمالها في مجال الهواتف الذكية.

تم القبض أيضًا على عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي ByteDance في واشنطن، عندما حاولت إدارة ترامب في الخريف الماضي إجبارها على بيع القسم الأمريكي من تطبيقها الشهير TikTok.

وقالت بورصة نيويورك هذا الأسبوع إنها ستشطب ثلاث شركات اتصالات صينية بعد أمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر بمنع الأشخاص الأمريكيين من الاستثمار في الشركات المتداولة علنًا والتي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني.

قال شخصان مطلعان إن إدارة ترامب تدرس إضافة شركتي التكنولوجيا العملاقتين علي بابا وتينسنت إلى قائمة سوداء للشركات التي يُزعم أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني.