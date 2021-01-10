الرقابة تفحص عرض استحواذ تحالف الرائد ونيو سمارت على النصر لتصنيع الحاصلات

رنا ممدوح _ أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض الشراء المقدم من تحالف شركة الرائد للإنتاج الزراعي والاستثمار العقاري ونيو سمارت للإنشاءات للاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم رأسمال شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن العرض يتضمن الاستحواذ حتى عدد 7.078 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بعد استبعاد الحد الأدني للأسهم حرة التداول وفقا لقواعد القيد بالبورصة.

ولفتت أن العرض بحد أدني للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة، وبسعر نقدى جنيه، وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

ووفقا للبيان، فجاري دراسة العرض من قبل هيئة الرقابة المالية.

لذا قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من الساعة 2:10 من جلسة تداول اليوم الموافق 10/01/2021