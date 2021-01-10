البنك المركزي المصري: تراجع التضخم الأساسي إلى 3.8% في ديسمبر

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دوت الخليج – تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 3.8% في ديسمبر، مقابل 4% لشهر نوفمبر 2020، بحسب البنك المركزي المصري.
وأفاد المركزي، بان الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ صفر في ديسمبر 2020، مقابل 0.2% للشهر ذاته من العام 2019، ومعدلا شهريا بلغ صفر في نوفمبر2020.
وأشار المركزي إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، والذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، سجل معدلا شهريا سالبا بلغ 0.4% في ديسمبر 2020، مقابل معدلا شهريا بلغ 0.8% في نوفمبر 2020.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 5.4% في ديسمبر 2020، مقابل 5.7% في نوفمبر، بحسب المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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