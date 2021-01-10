النائب العام يأمر بالطعن على حكم براءة متهمين بهتك عرض سيدة الكرم

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام اليوم الأحد بالطعن على الحكم الصادر بتاريخ ببراءة ثلاثة متهمين بهتك عرض سيدة (بقرية الكرم) بدائرة قسم شرطة (أبو قرقاص) بالقوة في غضون مايو عام 2016 في القضية رقم 23668 لسنة 2016 جنايات أبو قرقاص، وذلك بعد دراسة المكتب الفني للنائب العام أسباب الحكم وأوجه الطعن عليه.

جاء ذلك في بيان من النيابة قبل قليل.