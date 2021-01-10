أحمد سعيد نائبا لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بشغل المحاسب أحمد سعيد، وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية برئاسة الهيئة.

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