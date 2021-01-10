بلتون تتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال فبراير مع خفض 50 نقطة الربع الأول

دوت الخليج – توقعت بلتون المالية، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر له يوم 4 فبراير المقبل.

وأشارت بلتون المالية إلى تباطؤ التضخم العام السنوي بشكل طفيف خلال شهر ديسمبر مسجلا 5.4%، مقابل 5.7% في نوفمبر 2020.

وقالت أبحاث بلتون المالية، إن تباطؤ التضخم العام جاء بشكل طفيف أقل من توقعاتها البالغة 6%.

وأضافت أن معدل التضخم السنوي يعكس تراجع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.4% مقارنة بارتفاعه بنسبة 0.8% في نوفمبر، فيما كانت تتوقع ارتفاعه بنسبة 0.1%.

وجاء المعدل الشهري مدعما بتراجع أسعار السلع الغذائية بنسبة 1.2% رغن الإنفاق الموسمي المتوقع خلال عطلات الشتاء، بحسب بلتون المالية.

وتتوقع بلتون المالية، أن يظل التضخم متأثرا بصدمات العرض المؤقتة على بعض السلع الغذائية التي تؤدي إلى تقلبات في الأداء الشهري للتضخم، لتظل معدلات التضخم في نطاق هدف البنك المركزي المصري الجديد بين 5 و9% في المتوسط حتى الربع الرابع من عام 2022.

وأبقت بلتون المالية على توقعاتها باستمرار التطورات المتعلقة بالتضخم في تهيئة الأوضاع لإبقاء المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

وتوقعت بلتون المالية خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في الربع الأول من 2021، بناءا على قراءات التضخم خلال شهر يناير.

وأكدت بلتون المالية، على رؤيتها بأن قرار خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة اساس خلال العام 2020 الذي اتخذه المركزي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي لا يزال مؤثرا على الاقتصاد.

كان البنك المركزي المصري قد أبقى على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب، وأبقى كذلك المركزي على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%، في أخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية يوم 24 ديسمبر 2020.