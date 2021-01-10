سعر صرف الدولار يتراجع قرشين بنهاية تعاملات الأحد

فهد حسين – تراجع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنحو قرشين حتى نهاية تعاملات البنوك اليوم الأحد. وسجل متوسط سعر صرف العملة الأمريكية 15.618 جنيه للشراء و15.718 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم الأحد، مقابل 15.638 جنيه للشراء و15.738 جنيه للبيع يوم الخميس. وخفضت البنوك أسعار صرف العملة الخضراء بين قرش وأربعة قروش خلال تعاملات اليوم الأحد. وعرضت بنوك التجاري الدولي والعربي الأفريقي وقطر الوطني وأبوظبي الأول والأهلي المتحد والمصري الخليجي والمصرف المتحد وبلوم والبركة عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع. أما بنوك الأهلي ومصر وكريدي أجريكول وHSBC وعوده الدولار بقيمة 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع. وسجل الدولار 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع لدى بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي وأبوظبي التجاري والاستثمار العربي.

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