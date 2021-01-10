بنية تشكل مجلسا استشاريا من خبراء دوليين في الاتصالات والاقتصاد الرقمي

دوت الخليج – أعلنت شركة بنية عن تدشين مجلسها الاستشاري العالمي (GAB)، وذلك في إطار رؤية الشركة المستقبلية والتي ترتكز على الاستعانة بأفضل الكفاءات في مختلف قطاعات الأعمال.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن تلك الخطوة تأتي في ظل نمو حجم أعمالها وزيادة عدد المشروعات التي تشارك فيها، مما يتطلب وجود مجلس استشاري عالمي للاستفادة من خبراتهم الكبيرة وهو ما سينعكس بالإيجاب على كفاءة تنفيذ المشروعات الراهنة والمستقبلية.

وسيعزز المجلس الاستشاري الجديد رؤية الشركة وخططها المستقبلية، من خلال تقديم المشورة لقيادة الشركة وتبادل الآراء مع الخبراء الدوليين.

ويضم المجلس الاستشاري العالمي في عضويته كل من: لاسينا كوني، المدير العام لمنظمة “Smart Africa”، والذي يمتلك خبرات مهنية تزيد عن 25 عاما في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية وأنظمة النقل الذكية، والذي كان يتولى مهام مستشار رئيس الوزراء الإيفواري لشؤون الاقتصاد الرقمي، بجانب تولي عدد من المناصب الفنية والإدارية العليا مع شركات مرموقة عالميًا مثل Booz Allen Hamilton وIntelsat.

ويتولى كوني حاليا رئاسة منظمة Smart Africa المسؤولة عن النهوض بالبنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي بقارة إفريقيا.

ويضم المجلس أيضًا المهندس هشام مكاوي، الرئيس الإقليمي السابق لشركة (British Petroleum (BP لشمال إفريقيا، والذي يمتلك خبرات عالمية في قطاع النفط والغاز والتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال.

وقضى مكاوي ما يقرب من 30 عاما داخل شركة BP بعدة مناطق في العالم منها أمريكا وبريطانيا ومصر، إلى أن تولى منصب الرئيس الإقليمي للشركة بمنطقة شمال إفريقيا ونجح في تحقيق إنجازات عديدة طول تلك الفترة.

بالإضافة إلى فينشنزو نيسي، الرئيس الإقليمي السابق لشركة ألكاتيل لوسينت والرئيس التنفيذي السابق لشركة DJEZZY في الجزائر، ويمتلك خبرات كبيرة في مجال البنية التحتية للاتصالات تمتد لأكثر من 40 عاما.

وخلال تاريخه المهني، أبرم نيسي العديد من الصفقات الضخمة وقدم مساهمة كبيرة في تطوير خدمات الهاتف المحمول في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بنية، إن تدشين المجلس الاستشاري العالمي للشركة في ظل خطة متكاملة لتعزيز ريادة شركة بنية داخليا وخارجيا، بمثابة خطوة هامة لتعزيز رؤية الشركة مستقبلا، ودعم دورها الريادي مع الحفاظ على معدلات النمو المطلوبة.

وأضاف أن المجلس سيقشارك أفكاره استنادا إلى الخبرات الطائلة التي يتمتع بها أعضاؤه، مما سيساهم في تعزيز مكانة الشركة كشريك مُفضّل لتنفيذ عمليات التحول الرقمي في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

ورحب مكي بالأعضاء الثلاثة كوني ومكاوي ونيسي في المجلس الاستشاري العالمي لشركة بنية.

ومن جانبه، أكد لاسينا كوني أن تعزيز التواصل والتكامل مع إفريقيا بات أمرا هامًا وضروريا لتحقيق التنمية في القارة السمراء، لافتا إلى أن تلك الرؤية تتوافق مع رؤية شركة بنية.

ورحب المهندس هشام مكاوي بانضمامه للمجلس وقال إن بنية استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة ان تصبح في مكانة قوية تؤهلها لتصبح الشريك الأول والمفضل لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، لا سيما بعد أن حققت مشروعاتها نجاحات كبيرة اتسمت بدقة وكفاءة التنفيذ وفقا لمعايير الجودة العالمية.

ومن ناحيته، قال فينشنزو نيسي، إن انضمامه للمجلس يشكل إضافة جديدة لواحدة من أكثر المجموعات نشاطًا وديناميكية في المنطقة، وسيكون بمثابة تعزيز لارتباطه الشخصي مع مصر التي أصبحت اليوم رائدة التعاون الاقتصادي في المنطقة.