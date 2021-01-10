التجاري الدولي يقفز بالبورصة المصرية 2.39% وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه

رنا ممدوح – قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30، بنسبة 2.39%، خلال تعاملات اليوم، حيث تداول عند مستوى 11213 نقطة، ليكسر مستهدف الربع الأخير من 2020.

جاء ذلك بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات العربية والأجنبية، وبفعل التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي بزيادة معدل نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2021-2022 من 2% إلى 2.8%.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي CIB، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر، بنسبة 3.46%، وأغلق عند 61.26 جنيه.

وصعد مؤشرا EGX70 و EGX100، متساويا الأوزان، بنسبة 1.25%، و 1.4% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.603.693 مليار جنيه على 187 شركة من خلال 53.524 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 107 شركة مقابل تراجع 39 في حين لم تتغير أسعار 41.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 52.380 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 54.618 مليون جنيه، مقابل 2.237 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 13.312 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 33.529 مليون جنيه، مقابل 20.217 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 65.692 مليون جنيه، منها 45.361 مليون جنيه للأفراد، و20.330 مليون جنيه للمؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 88.18% من إجمالي تعاملات البورصة.

واستحوذ الأجانب على4.68% والعرب على 7.14% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 28.28% من تعاملات اليوم مقابل 79.71% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 12.77%، تلاه سهم اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بنسبة 10%، ثم سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.99%.

في حين تصدر سهم العربية لمنتجات الألبان ” آراب ديري – باندا” قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.19%، تلاه سهم الأهرام للطباعة والتغليف بنسبة 8.12%، ثم سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 7.24%.

واعتبر محللون ومتعاملون بسوق المال، في استطلاع لبوابة دوت الخليج جورنال، أن الحركة التصحيحية لسهم البنك التجاري الدولي، الداعم الأساسي لكسر البورصة مستهدفها بالربع الأخير من العام الماضي.

وتوقع المحللون، استمرار صعود مؤشرات البورصة بباقي جلسات الأسبوع لكسر مستهدف جديد عن مستوى 11500 نقطة، ومنه إلى 12000 نقطة.

وأرجع محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، قفزة البورصة ببداية جلسات الأسبوع الثاني من يناير إلى عدة محفزات داعمة، من ضمنها: تقرير صندوق النقد الدولي الإيجابي تجاه الاقتصاد المصري.

وعلى المستوى العالمي، أشار عبد الحكيم إلى أن وصول جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا إلى أغلب الدول العالمية، واستقرار أداء البورصات أيضاً من ضمن المحفزات المساهمة في قيادة هذه الموجة.

وتوقع استمرار صعود مؤشرات البورصة المصرية على المدى القصير، على أن يستهدف مؤشر EGX30 كسر مستهدف 2020 عند مستوى 11500 نقطة.

ولفت رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية إلى أن هناك ثلاث قطاعات قادت موجة صعود البورصة بجلسة اليوم ومرشحة لاستكمال الأداء الإيجابي على المدى القصير وهم قطاع البنوك والخدمات المالية غير المصرفية والحديد والصلب.

ومن جانبه، قال عبد الحميد إمام، محلل مالي بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن هدوء التوترات الجيو سياسية السبب الرئيسي وراء تحسن شهية المستثمرين بأسواق المال بشكل عام، وانعكس ذلك إيجابا على أداء البورصة المصرية.

ولفت إمام إلى أن تراجع منحني الإصابات بفيروس كورونا على المستوى المحلي من ضمن الأسباب التي بعثت بتفاؤل للمتعاملين بالبورصة المصرية وخاصة المؤسسات، والتي قادت استثمارتهم موجة الصعود بجلسة اليوم.

وتوقع استمرار صعود مؤشرات البورصة على المدى القصير، ورشح لقيادة هذا الصعود قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية والبتروكيماويات.