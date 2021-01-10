السيسي يطلع على منظومة البناء الجديدة ويوجه بتنفيذ تجمعات بدوية لأهالي سيناء

دوت الخليج – عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا لمتابعة الضوابط والاشتراطات البنائية على مستوى الجمهورية، وكذلك الموقف التنفيذي لإقامة التجمعات البدوية في سيناء.

حضر الاجتماع: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما شارك في الاجتماع: محافظا شمال وجنوب سيناء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار، رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومحمد شوقي رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، واللواء أ.ح أحمد إسماعيل، مساعد رئيس الهندسية لمشروعات تنمية سيناء، واللواء إيهاب عبيد، رئيس وحدة التراخيص بالهيئة الهندسية.

واطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جهود صياغة المنظومة المتكاملة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وما سيستتبعها من إجراءات تنظيمية وتنفيذية خاصة بإصدار تراخيص البناء، وما تم في هذا الإطار بهدف حوكمة منظومة البناء في مصر في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن تكون تلك المنظومة بمثابة بداية لعهد جديد للامتداد العمراني المنضبط على أسس إنشائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة، مشددا على أهمية اشتراك جميع السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق المنظومة على أرض الواقع.

وفيما يتعلق باستراتيجية الدولة الخاصة بالتنمية الشاملة لسيناء؛ اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لإنشاء التجمعات البدوية متكاملة الخدمات في شمال وجنوب سيناء، بما في ذلك إجمالي عدد التجمعات ومساحاتها والتوزيع السكاني المقترح وتكلفة البناء والمصادر التمويلية، وتوفير مياه الري للزراعة والأنشطة الإنتاجية المختلفة.

وجرى خلال الاجتماع عرض نتائج الحوار المجتمعي الذي تم في هذا الصدد مع الأهالي والمواطنين في شمال وجنوب سيناء للوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم، بحيث يتم التركيز على الأنشطة التنموية التي تناسب كل تجمع وفقاً للتوزيع الجغرافي والمميزات النسبية التي يتمتع بها.

وقد وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع التجمعات البدوية لدعم أهالي شبه جزيرة سيناء من جميع الجوانب، عن طريق تقديم أفضل الخدمات المجتمعية، وتوفير البنية الأساسية اللازمة والموارد المائية والمباني الإدارية متكاملة الخدمات، وتعيين هيكل إداري مسئول في كل تجمع.

وتابع: إلى جانب صياغة المنظومة الإنتاجية لكل تجمع بدوي حسب نتائج استقصاء الآراء وفقاً لاحتياجات السكان الفعلية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة لسيناء.

واتصالاً بالتنمية الشاملة لسيناء؛ اطلع رئيس الجمهورية أيضا على سير العمل في أعمال تغذية المياه للتجمعات التنموية في وسط وشمال سيناء، وزراعة حوالي 500 ألف فدان من خلال نقل المياه من مصرف بحر البقر إلى الأراضي المستهدف زراعتها.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخطوات التنفيذية من قبل جميع الجهات المعنية، موجها بضمان أن تكون تلك التجمعات مكتملة الأركان والخدمات، مع تزويدها بكيانات إدارية خاصة بالجهات الحكومية الخدمية لتسهيل التعامل مع المواطنين.