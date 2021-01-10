إقامة كأس العالم لكرة اليد دون جمهور

دوت الخليج – قررت اللجنة العليا لكأس العالم لكرة اليد إقامة البطولة، المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل، دون جمهور. جاء ذلك بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال اليوم برئاسة دكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، وبحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لليد، والمهندس هشام نصر، رئيس اتحاد اليد، واللجنة المنظمة، والكابتن حسين لبيب، مدير البطولة.

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