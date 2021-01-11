نمو مؤشر أسعار المستهلكين الصيني بنسبة 2.5% في عام 2020

شينخوا _ قالت الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الإثنين إن مؤشر أسعار المستهلكين الصيني، مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 2.5 بالمائة على أساس سنوي في عام 2020، منخفضة من 2.7 بالمائة المسجلة في الأشهر الـ11 الأولى.

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