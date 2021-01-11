الليرة التركية تتراجع أكثر من 2% مع صعود الدولار

_ تراجعت الليرة التركية أكثر من اثنين بالمئة مقابل الدولار يوم الاثنين مع استمرار مكاسب العملة الأمريكية وسط آمال مزيد من التحفيز للاقتصاد الأمريكي. وسجلت الليرة 7.47 مقابل الدولار بحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش مقارنة مع مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 7.3550. وفي وقت سابق، كانت قد انخفضت حوالي 2.2 بالمئة إلى 7.52 ليرة مقابل الدولار.

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