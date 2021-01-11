عاجل.. مصر للألومنيوم تكشف قائمة المتنافسين على تنفيذ مشروع جنوط السيارات

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر للألومنيوم، عن قيامها بفض المظاريف الخاصة بالمناقصة العامة لخدمات إستشارية مؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوي وتنفيذ مشروع خط إنتاج جنوط السيارات، والتي أظهرت تقدم 6 شركات للمناقصة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قائمة الشركات ضمت chinalco (cnpt) china، وشركة endeco italy، وشركة Global foundry engineering ( GFE) GERMANY، وشركة المجموعة الهندسية الإستشارية سيجمان بالتعاون مع INI GENCE JV، وشركة Farnborough engineering consultants Itd fec England، وشركة dastur engineering international gmbh Germany.

وأشارت مصر للألومنيوم إلى أنه تم تسليم المظاريف الخاصة بالمناقصة إلى اللجنة المختصة.

وفي مطلع نوفمبر الماضي، أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن طرح مناقصة خدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوى، وتنفيذ مشروع (خط إنتاج جنوط السيارات).

وأعلنت الشركة في 21 ديسمبر الماضي، عن تأجيل جلسة الفض الفني الخاصة بمناقصة خدمات الاستشارات الهندسية بغرض تنفيذ مشروع خط إنتاج جنوط السيارات إلى يوم 10 يناير ،بناءً على طلب الشركات المقدمة.

وحققت شركة مصر للألومنيوم، خسارة بلغت 150.9 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 277.8 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.