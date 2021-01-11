عاجل.. مصر للألومنيوم تكشف قائمة المتنافسين على تنفيذ مشروع جنوط السيارات

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر للألومنيوم، عن قيامها بفض المظاريف الخاصة بالمناقصة العامة لخدمات إستشارية مؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوي وتنفيذ مشروع خط إنتاج جنوط السيارات، والتي أظهرت تقدم 6 شركات للمناقصة.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قائمة الشركات ضمت chinalco (cnpt) china، وشركة endeco italy، وشركة Global foundry engineering ( GFE) GERMANY، وشركة المجموعة الهندسية الإستشارية سيجمان بالتعاون مع INI GENCE JV، وشركة Farnborough engineering consultants Itd fec England، وشركة dastur engineering international gmbh Germany.
وأشارت مصر للألومنيوم إلى أنه تم تسليم المظاريف الخاصة بالمناقصة إلى اللجنة المختصة.
وفي مطلع نوفمبر الماضي، أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن طرح مناقصة خدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوى، وتنفيذ مشروع (خط إنتاج جنوط السيارات).
وأعلنت الشركة في 21 ديسمبر الماضي، عن تأجيل جلسة الفض الفني الخاصة بمناقصة خدمات الاستشارات الهندسية بغرض تنفيذ مشروع خط إنتاج جنوط السيارات إلى يوم 10 يناير ،بناءً على طلب الشركات المقدمة.
وحققت شركة مصر للألومنيوم، خسارة بلغت 150.9 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 277.8 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.
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