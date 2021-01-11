وزير الإسكان: 4 محاور رئيسية بخطة التوسع في محطات تحلية مياه البحر

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إعداد الخطة الاستراتيجية للتوسع فى محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب “2020 – 2050″، وهي تتضمن 4 محاور رئيسية.

جاء ذلك وفق بيان للوزارة، خلال الاجتماع الذي عقده الجزار، مع قيادات الوزارة، وقيادات قطاع المرافق، لمتابعة الإجراءات التى يتم اتخاذها فى إطار تنفيذ الخطة.

كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ الإجراءات والحلول لمواجهة الأمطار الغزيرة بالمدن الجديدة.

وأشار الجزار إلى أن المحاور الأربعة للخطة يتمثل أولها في توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة.

وتابع أن ثاني المحاور يتمثل في توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى بعض المحافظات الساحلية.

وأضاف أن المحور الثالث هو توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية، عن طريق توسعات المحطات القائمة، والمحور الرابع توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية، وتم تقسيم الخطة إلى 6 مراحل، كل مرحلة مدتها 5 سنوات.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ حالياً تنفيذ عدد من الحلول غير التقليدية، بالمناطق المختلفة الأكثر تأثراً بمياه الأمطار الغزيرة، بالمدن الجديدة، لتجميع مياه الأمطار وتخزينها.

ولفت إلى أن تلك الخطوة تأتي للاستفادة من مياه الأمطار سواء عن طريق آبار الشحن الجوفى، وكذا إعادة استخدامها فى ري المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة.