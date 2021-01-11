جهاز القاهرة الجديدة ينتهي من تنفيذ محطة محولات كهرباء المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث

كشف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة محولات كهرباء رئيسية بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث.

وأضاف في بيان أن المحطة بقدرة 120 M V.A قابلة للتوسع مستقبلا حتى 200 MV.A.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ كابلات التغذية الرئيسية للمحطة بكابلات جهد 66 K. V، وذلك للتغذية من محطات المحولات الرئيسية ” محطة محولات وطنية – ومحطة محولات النرجس”.

وأكد رئيس الجهاز أنه تم البدء في أعمال تنفيذ تحميل المحطة لتغذية جميع موزعات المنطقة، وفصل أحمال المنطقة الصناعية تماما عن السكني.

وتابع أنه تم البدء في اختبارات كابلات التغذيه بكمية 15 كم من إجمالي كميه 65 كم لتكون موجودة وذلك للبدء في أعمال الحفر والتركيبات.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن تكلفة تنفيذ المحطة بلغت نحو 5 ملايين جنيه، وجارٍ تنفيذ أعمال الاختبارات للمحطة والكابلات تمهيداً لوضع الجهد عليها، وتشغيلها فى موعد أقصاه منتصف الشهر الجاري.

وأوضح رئيس الجهاز، أن المحطة سوف تقوم بتغذية 7 موزعات بالمنطقة الصناعية بالكامل، بجانب تدعيم التغذية الكهربائية لمحطات الصرف الصحى ورافع المياه للمنطقة الصناعية.

وأشار المهندس أحمد على، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للكهرباء، إلى أن تشغيل محطة المحولات سيؤدي إلى فصل الأحمال الكهربائية للمنطقة الصناعية عن الأحمال السكنية، مما يساهم في استقرار التيار الكهربائي لأحمال جميع المصانع بالمنطقة.