البورصة تصعد 0.32% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب والاجانب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.32%، ليتداول عند مستوى 11249 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.39%، ليتداول عند مستوى 61.5 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.41%، و 0.45% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 136.821 مليون جنيه على 127 شركة من خلال 4.632 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 53 شركة مقابل تراجع 22 في حين لم تتغير أسعار 53.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 1.680 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 2.634 مليون جنيه، مقابل 953.531 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.259 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 1.634 مليون جنيه، مقابل 375.387 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 421.209 ألف جنيه، منها 277.099 ألف جنيه للمؤسسات، و144.110 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 5.22%، تلاه سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 5.14%، ثم سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 5.13%.

في حين تصدر سهم الإسماعيلية مصر للدواجن قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.69%، تلاه سهم العربية للمحابس بنسبة 2.26%، ثم سهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 1.95%.