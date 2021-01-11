اتحاد المستثمرين يوقع بروتوكول تعاون مع Egy Africa لمساعدة الشركات على التوسع بإفريقيا

وقع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بروتوكول تعاون مع شركة مصر أفريقيا للبحوث المالكة لمنصة Egy Africa المتخصصة في إنتاج المحتوى الاقتصادي والخدمي عن الأسواق الإفريقية المختلفة.

وقع البروتوكول عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بينما وقع عن شركة مصر أفريقيا المهندس طارق السويفي الرئيس التنفيذي للشركة.

ووفق بيان الاتحاد يتضمن البروتوكول قيام شركة مصر أفريقيا من خلال المنصة تقديم الخدمات البحثية اللازمة للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لمساعدة أعضاء الاتحاد الذين يمثلون أكثر من 6 آلاف شركة يتمتعون بعضوية الاتحاد وجمعياته التابعة على مستوى الجمهورية في الوصول للسوق الإفريقي وتعزيز معدلات الاستثمار والتجارة البينية مع أسواق القارة السمراء.

كما يشمل البروتوكول أن تقدم منصة Egy Africa الحلول التمويلية المناسبة للشركات الأعضاء في الاتحاد لتمويل مشروعاتهم وصفقاتهم التجارية مع السوق الإفريقي.

ويتضمن البروتوكول ترشيح مزودي الخدمات المالية المناسبين من البنوك العاملة في مصر وإفريقيا، كما تقوم المنصة بدور الوسيط بين الشركات الإفريقية الراغبة بالعمل في السوق المحلية والشركات المصرية المناظرة لها.

وستصدر المنصة نشرة بريدية يومية خلال شهر فبراير تتضمن الفرص التصديرية المتاحة أمام الشركات المصرية في السوق الإفريقي، والفرص الاستثمارية المربحة التي يمكن أن تكون مدخلاً مناسباً للشركات المصرية في إفريقيا، وكيفية استغلالها، والفرص التمويلية الأبرز التي توفرها البنوك للشركات المختلفة.

وستصل النشرة لجميع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وجمعياته التابعة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

كما يتضمن البرتوكول تنظيم حملات مشتركة بين الاتحاد ومنصة Egy Africa لإعادة رسم الصورة الذهنية عن مصر في قارة إفريقيا ومقاومة التسويق السلبي الذي يروجه عن مصر بعض قوى الإرهاب الخارجية.

ومن جانبه قال الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، إن التوجه نحو إفريقيا يعد هدف استراتيجي للقيادة السياسية المصرية خلال المرحلة الراهنة، ويعاونه فيه جميع أجهزة الدولة، بدعم واسع من مجتمع المستثمرين ورجال الأعمال.

وأكد أن جميع الشركات المصرية لابد أن ترفع شعاراً جديداً في تعاملها مع السوق الإفريقي وهو شعار “الشراكة الدائمة” بدلاً من استغلال الفرص المؤقتة.

وشدد على أن الأسواق الإفريقية تمثل فرصاً مربحةً لجميع الشركات المصرية في مختلف المجالات، موضحاً أنه يقوم بتنفيذ مشروع كبير بدار السلام في دولة تنزانيا بالشراكة مع مستثمرين مصريين في مجال الغاز الطبيعي ووجد ترحيباً كبيراً بالمشروع من الحكومة التنزانية وتقديم كل سبل الدعم اللازمة.

وقالت ياسمين فريد خميس الرئيس الشرفي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن إتمام مراسم توقيع البروتوكول بداخل المقر الرئيسي لمجموعة النساجون الشرقيون يعتبر امتداداً لمساهمات الراحل محمد فريد خميس في دعم أواصر التعاون بين مصر والسوق الإفريقي، ودعم الشركات المصرية في العمل بالأسواق الأفريقية المختلفة خلال السنوات المقبلة.

وأكدت ياسمين فريد خميس أنها ترحب بأي مبادرة تعزز من تنافسية الشركات المصرية في الخارج وتفتح لهم مجالات عمل وأسواق جديدة.

وقال الدكتور صابر شاكر أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان والمستشار الاقتصادي لشركة مصر أفريقيا المالكة للمنصة، إن هدف المنصة هو تعزيز الروابط المشتركة بين مصر وإفريقيا باعتبارها أحد الأفكار الريادية الناشئة التي تخدم تحقيق رؤية القيادة السياسية في مصر بشأن «التوجه نحو قارة إفريقيا».

وأضاف أن المنصة تسعى لتعزيز المصالح المشتركة بين مصر وشعوب القارة السمراء، ودفع التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.

وأضاف أن منصة Egy Afraica تستهدف مساندة جهود القيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي المصري في دمج اقتصاد مصر ضمن قارة إفريقيا وتعزيز قنوات التعاون الاقتصادي المفتوحة حالياً وابتكار قنوات تعاون جديدة، والقضاء علىأزمة نقص المعلومات عن الأسواق الإفريقية في مصر، من خلال إنتاج محتوى صحفي وتحليلي وخدمي عن جميع الأسواق الأفريقية والفرص المتوافرة فيها.

وتابع: “كما تستهدف رسم صورة إيجابية عن مصر أمام شعوب القارة السمراء من خلال مخاطبتهم بلغتهم عن أحدث الإنجازات التي تشهدها مصر والتطور الكبير في واقعها ومستقبلها الاقتصادي، وتقديم الفرص الاقتصادية في مصر للمستثمرين والمستوردين والمصدرين الأفارقة وبيان كيفية استغلالها والمحفزات التي تقدمها الحكومة المصرية لهم.

وأشار إلى أنه سيتم المساعدة على ظهور جيل جديد من المستثمرين والشركات في مصر يستغل البعد الجغرافي والانتماء القاري والفرص المتاحة في إفريقيا لتعزيز مكاسب مصر من القارة السمراء.