المركزي: 14.6% زيادة سنوية في الدين الخارجي نهاية سبتمبر 2020

فهد حسين – سجل الدين الخارجي لمصر زيادة هامشية على أساس ربعي بنهاية سبتمبر 2020، بقيمة 1.8 مليار دولار.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي، أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 1.4% بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري ليصل إلى 125.33 مليار دولار، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية الربع السابق عليه.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي بقيمة 15.97 مليار دولار وبنسبة 14.6% مقارنة بنحو 109.36 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2019.

واستحوذت الديون طويلة الأجل على 90.2% من إجمالي الدين الخارجي لتصل نحو 113 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، فيما وصلت قيمة الديون الخارجية قصيرة الأجل بنهاية سبتمبر إلى نحو 12.3 مليار دولار، بيانات المركزي.

وبلغت حصة الديون الحكومية من إجمالي الدين الخارجي نحو 58.3% لتسجل نحو 73.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 69.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2020، بزيادة نحو 3.8 مليار دولار.

وتراجعت قيمة ديون البنك المركزي المصري الخارجية بنحو ملياري دولار لتصل نحو 25.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 27.9 مليار دولار في نهاية يونيو 2019.

وأظهرت بيانات المركزي، انخفاض الديون الخارجية للبنوك لتصل إلى نحو 11.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 11.9 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بتراجع قيمته 110.4 مليون دولار.