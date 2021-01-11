المجتمعات العمرانية تنفذ أعمالا بقيمة 45 مليار جنيه في العاصمة الإدارية الجديدة

بكر بهجت _ تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة في جهاز العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذ أعمال بقيمة 45 مليار جنيه في العام الحالي بالمشروعات التي تتولى تنفيذها الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تتمثل في الوحدات السكنية بالحيين الثالث والخامس والبنية التحتية بهما، وفق المهندس محمد عبد المقصود رئيس الجهاز.

رئيس الجهاز: الانتهاء من الوحدات السكنية في R3 بحلول ديسمبر المقبل

وأضاف في تصريحاته لنشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، أن الجهاز يسير وفق الجدول الزمني لأعمال التنفيذ الخاصة بالمشروعات التي يتولى تنفيذها دون تغيير، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من كامل وحدات الحي الثالث بنهاية العام الجاري، فيما سيتم تسليم وحدات الحي الخامس بنهاية العام المقبل وبداية 2023.

وتعمل وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية على مشروعات سكنية في الحيين R3 وR5 ومنطقة الأبراج والتي تضم البرج الأيقوني، والحدائق المركزية.

وفي بيان للوزارة أمس قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تنفيذ 53 دورًا بالبرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، كما تم الانتهاء من الهيكل الخرساني، وجارٍ الانتهاء من أعمال الواجهات بعدد من الأبراج الجاري تنفيذها، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح، أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة cscec الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وتابع الوزير أن نسبة الإنجاز الإجمالي بالحي السكني الثالث «كابيتال ريزيدانس»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلغت 90%، حيث تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانية لمباني المجاورتين الأولى والثامنة، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام، موضحًا أن الحي تبلغ مساحته 1016 فدانًا، وبه 8 مجاورات، وتم وجارٍ به تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالي: 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني «سكني مختلط»، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 متر مربع تجاري وإداري، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

وأضاف الوزير، أنه تم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالحي السكني الثالث «كابيتال ريزيدانس»، لخدمة سكان الحي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مسجد بالمجاورة الأولى بسعة 150 مصلٍ، وسوقين تجاريتين بهما 10 محال بكل سوق، بالمجاورتين الأولى والثامنة، وجارٍ تنفيذ مبنى مجمع مطاعم بمساحة 6000 متر مربع يشمل هايبر، والدورين الأول والثاني بنشاط تجاري والدور الثالث بنشاط إداري، بالمجاورة الثامنة، وكذا مبنى سوق تجاري وطنية مارت بمنطقة الواحة، وحضانتين بالمجاورتين الأولى والثامنة.

وأوضح وزير الإسكان، أن متوسط نسبة تنفيذ الأعمال بالحي السكني الخامس «جاردن سيتي الجديدة»، بلغ 85% للأعمال الإنشائية، و20% لأعمال التشطيبات، وتبلغ مساحة الحي 885 فدانًا، ويضم 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبنى تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجًا للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.