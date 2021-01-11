ماليزيا تشتري 12.2 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر وبيونتك

– قالت وزارة الصحة الماليزية إنها وقعت اتفاقا لشراء 12.2 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا الذي تصنعه شركتا الأدوية الأمريكية والألمانية فايزر وبيونتك. وقالت الوزارة إن الصفقة ترفع إجمالي كمية لقاحات فايزر التي اشترتها ماليزيا إلى 25 مليون جرعة ، بما يكفي لتغطية 39% من سكانها.

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