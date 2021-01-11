مال وأعمال

ماليزيا تشتري 12.2 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر وبيونتك

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– قالت وزارة الصحة الماليزية إنها وقعت اتفاقا لشراء 12.2 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا الذي تصنعه شركتا الأدوية الأمريكية والألمانية فايزر وبيونتك.

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وقالت الوزارة إن الصفقة ترفع إجمالي كمية لقاحات فايزر التي اشترتها ماليزيا إلى 25 مليون جرعة ، بما يكفي لتغطية 39% من سكانها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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