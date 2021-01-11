بنك أبوظبي الأول يصدر صكوكا بنصف مليار دولار أجل خمس سنوات

دوت الخليج – أصدر بنك أبوظبي الأول، المُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الاثنين صكوكاً قيمتها نصف مليار دولار أجل خمس سنوات.

وقال البنك في بيان لسوق أبوظبي المالي، إن هذا الإصدار حقق أقل عائد لإصدار مقوم بالدولار لأجل خمس سنوات صادر عن أي بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عند 90 نقطة أساس فوق متوسط سعر المقايضة بمعدل ربح يبلغ 1.411%.

وتلقى أبوظبي الأول ثلاثة أضعاف قيمة الطرح الذي تم تغطيته من مستثمرين من مختلف مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا، ليستقطب استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.

واستحوذ المستثمرون العالميون على 53% من الإصدار، و47% للمستثمرين الإقليميين، و76% للمستثمرين الإسلاميين.

كان بنك أبوظبي الأول، قد بدأ في السابع من يناير الجاري في تسويق صكوكه الدولارية بسعر استرشادي التي سيتم إصدارها بين 100 و150 نقطة فوق مؤشر “MIDSWAPS”، بحسب وكالة أنباء بلومبرج.

وأضافت بلومبرج، أن أبوظبي الأول عين بنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، المُدرجين في سوق دبي المالي وشركة الأهلي كابيتال كمدراء للطرح.