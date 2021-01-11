كريدي سويس يفتح فرعا في الرياض لتعزيز خدمات إدارة الثروات

العربية نت _ أعلنت مجموعة كريدي سويس عن افتتاح فرع في الرياض لتعزيز خدمات إدارة الثروات في السعودية، بحسب ما ورد في “”.

وتم تعيين ماجد القويز رئيسا تنفيذيا لفرع كريدي سويس في الرياض.

ومجموعة كريدي سويس متواجدة في الشرق الأوسط منذ العام 1967، وتدير عملياتها في السعودية منذ العام 2005.

وكان الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس توماس جوتشتاين، قد توقع في سبتمبر الماضي، المزيد من الاندماج في القطاع المصرفي الأوروبي على الرغم من عراقيل تنظيمية للصفقات العابرة للحدود.

وأضاف آنذاك: “لدينا من جانب أسعار فائدة سلبية مما سيفرض المزيد من الضغط على هوامش صافي الفائدة لجميع الأطراف داخل منطقة الفرنك السويسري ومنطقة اليورو وغيرها من البلدان الأوروبية. وفي الوقت نفسه هناك الكثير من فروع البنوك في العديد من البلدان”.

وتابع “لذلك أعتقد أن الاندماج سيستمر”، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يشهد صفقات داخل الأسواق وكذلك عبر الحدود.

وعلى الرغم من زيادة العقبات المرتبطة بتشديد المتطلبات التنظيمية وإجراءات لمنع إخفاق الشركات الكبيرة، فإن جوتشتاين قال إن مثل هذه الصفقات “منطقية جدا” من حيث المبدأ.