أورنچ تعلن تفاصيل أول منصة تجارة إلكترونية لعملاء الشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة

أعلنت شركة اورنچ مصر عن تفاصيل ومزايا منصتها التجارية الجديدة Orange E-Mall وذلك بعد الاعلان عنها واطلاقها رسمياً خلال فاعليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2020.

وتعد منصة Orange E-Mall أول منصة إلكترونية متكاملة لعملائها من قطاع الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تتيح للتجار عرض منتجاتهم بسهولة والوصول إلى المستهلكين في أي مكان داخل الجمهورية ببساطة عبر خدمات حصرية تقدمها اورنچ لعملاء الشركات التابعيين لها.

وتتميز منصة اورنچ الإلكترونية Orange E-Mall ببساطة التصميم بحيث لا يحتاج المتعاملون معها إلى أي خلفية تقنية مسبقة، وهو بالتالي يتيح سرعة الوصول إلى المنتج المطلوب بالنسبة للمستهلك، وسهولة عرض المنتج المطروح للبيع بالنسبة للشركات والتجار والمنتجين والموزعين.

كما توفر منصة Orange E-Mall خدمات عديدة للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل امكانية انشاء موقع الكتروني خاص بهم خلال دقائق معدودة بعد اختيار واحد من التصميمات المختلفة والمميزة في المنصة، ثم تحميل صور المنتجات وتحديد سعرها للبدء فورا في عرضها للبيع على الجمهور.

بالاضافة الي ذلك توفر المنصة أيضاً للشركات امكانية متابعة المخزون لديهم و ادارة عملية الشراء مع العميل والتسليم بالاضافة الي امكانية عمل عروض و خصومات و حملات توعية بمنتجات الشركة من خلال المنصة.

ووفق بيان الشركة، فإن المنصة الجديدة تشمل جميع الخدمات التجارية التي تحتاجها الشركات بدءً من تسويق المنتجات علي المنصة وإتاحة الدفع الإكتروني او الدفع عند التسليم او حتى الاعتماد على خدمة اورنچ كاش لتحويل الأموال ووصولا إلي خدمة شحن المنتجات حتي منزل المستهلك مقابل رسوم شحن بأسعار تنافسية.

وتوفر التصميمات المختلفة لكل شركة أو تاجر اختيار الشكل الذي يتناسب مع نوعية المنتج الذي يبيعه والهوية التسويقية التي يريد ترويجها لنفسه، وتعد متاجر Orange E-Mall هى الأقل تكلفة على الاطلاق لإنشاء متجر اونلاين والوصول إلى الجمهور والمستهلكين.

وتتميز ايضا منصة Orange E-Mall الالكترونية بدعمها للغة العربية بما يوفر سهولة الوصول والاستخدام والتعامل للتجار والمستهلكين في مصر.

ومن بين أهم مميزات المنصة هي توفير تقارير مفصلة لكل الشركات العارضة عن المبيعات وأداء المتجر خلال فترات ثابتة، بما يساعد التجار على معرفة أوضاعهم المالية والاستفادة من نقاط تفوقهم وتدارك مواطن الضعف حال وجودها، فضلا عن الوقوف على حالة السوق والتعامل مع مواسمه المختلفة وفقا لأفضل آليات التسويق.

وتأتي خطوة إطلاق المنصة الإلكترونية Orange E-Mall ضمن جهود اورنچ مصر لتدعيم جهود التحول الرقمي التي تقودها الدولة، وتوفير أحدث وسائل التسوق المريح والعصري والآمن للمستهلك المصري، بالإضافة إلى توفير قنوات بيع وتسويق سريعة وبالغة الكفاءة وقليلة التكلفة للتجار والشركات المصرية خاصة الناشئة.

وأكدت أورنج، إن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية اورنچ للمسئولية المجتمعية، والتزامها تجاه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على استمرارية أعمالهم في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي واجهوها خلال أزمة تفشي فيروس كورونا COVID-19.

وتستهدف المنصة أيضًا دعم الشباب والمبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ، خاصة بعد جائحة كورونا التي أثرت على حركة تنقل الأفراد وأثبتت فعالية التجارة الإلكترونية كخيار لا غنى عنه من أجل البيع والتسويق.

جدير بالذكر أن منصة اورنچ Orange E-Mall تضم بالفعل العديد من الشركات التجارية في الوقت الحالي والتي سارعت للاستفادة بخدمات هذا المركز التجاري الفريد من نوعه في مصر، كما تعتزم اورنچ مصر الوصول بهذه المنصة إلى 10 ألاف متجر افتراضي خلال الثلاث سنوات القادمة.