تحسن معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو بفضل لقاح كورونا

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_ أظهر مسح يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت بأكثر من المتوقع في يناير، إذ بلغت أعلى مستوياتها منذ فبراير بسبب تنامي الثقة بشأن نجاح استراتيجية اللقاح في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.
وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى في عام تقريبا، ليبلغ 1.3 من -2.7 في ديسمبر. كان استطلاع أجرته أشار إلى قراءة 0.7.
وزاد مؤشر التوقعات لأعلى مستوى على الإطلاق عند 33.5 من 29.3 بينما بلغ مؤشر الوضع الحالي -26.5، وهو أعلى مستوياته منذ مارس ومقارنة مع -30.3 في ديسمبر .
وفي بيان، قال سنتكس إن قراءة المؤشر العام شكلت مفاجأة بالنظر إلى القيود بعيدة المدى المفروضة على النشاط الاقتصادي.
وقال سنتكس في بيان “الآن ومع الموافقة على المزيد من اللقاحات، يبدو أن المستثمرين يتوقعون تطبيقا سريعا لاستراتيجية اللقاح وبالتالي وضع حد نهائي للقيود الاقتصادية وعلى الحرية الشخصية”.
وشمل مسح سنتكس 1168 مستثمرا وأُجري في الفترة من السابع إلى التاسع من يناير .
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