بنك مصر وذراعه الاستثمارية يستحوذان على 1.1 مليار جنيه من سندات توريق جي بي ليس

أمنية إبراهيم _ كشفت مصادر لنشرة دوت الخليج، عن استحواذ بنك مصر وذراعه الاستثمارية شركة مصر كابيتال، على حصة بنحو 1.14 مليار جنيه من سندات توريق جي بي للتأجير التمويلي التابعة لمجموعة جي بي أوتو ـ غبور، والبالغ قيمتها الإجمالية نحو 2.04 مليار جنيه.

قناة السويس يقتنص 300 مليون جنيه.. و600 مليون لبنك القاهرة

وقالت المصادر لحابي، إن نصيب بنك قناة السويس في تغطية سندات توريق جي بي للتأجير التمويلي، بلغ نحو 300 مليون جنيه، لافتة إلى أن الإصدار شارك في تغطيته 3 بنوك وهي مصر والقاهرة وقناة السويس، إلى جانب شركة مصر كابيتال مدير ومرتب ومروج الطرح.

وكشفت جريدة دوت الخليج في عددها الأسبوعي الصادر أمس الأحد، عن بنك القاهرة بحصة بلغت 600 مليون جنيه في سندات جي بي ليس، بحسب تصريحات محمد شاكر رئيس قطاع التمويل الهيكلي والقروض المشتركة بالبنك.

وكانت شركة مصر كابيتال قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة كابيتال للتوريق، بقيمة بلغت 2.04 مليار جنيه، مضمونة بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي، تبلغ قيمتها نحو 2.7 مليار جنيه محالة من شركة جي بي للتأجير التمويلي.

وأوضحت مصر كابيتال، أنه تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع بنك مصر كمرتب ومروج للإصدار، بالإضافة إلى قيام كل من: بنك مصر ومصر كابيتال وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بضمان تغطية الإصدار.

وتلقى الاكتتاب بنك مصر كما قام بدور أمين الحفظ، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.

وفي إفصاح للبورصة المصرية، قالت مجموعة جي بي أوتو، الخميس قبل الماضي، إن شركتها التابعة جي بي للتأجير المويلي، أتمت ثاني عملية إصدار لسندات التوريق بقيمة 2.041 مليار جنيه، تستهدف من خلالها خفض مديونياتها وتعزيز مركزها المالي، إلى جانب خلق خطوط ائتمانية جديدة لدى البنوك ودعم خطط النمو المستقبلية.

ونوهت جي بي أوتو، إلى أن الإصدار يتوزع على 3 شرائح بآجال استحقاق مختلفة بين 13 و37 و60 شهرًا، بعائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري المصري، بالإضافة إلى هامش علاوة.

وبلغت قيمة الشريحة الأولى ذات أجل 13 شهرًا، 236 مليون جنيه، وهي غير قابلة للاستدعاء للسداد المعجل، وبهامش عائد 15 نقطة علاوة على معدل سعر الإقراض، وحصلت على تصنيف AA+ من شركة ميريس.

فيما بلغت الشريحة الثانية ذات آجل 37 شهرًا، 925 مليون جنيه، بعائد متغير 30 نقطة علاوة على سعر الإقراض، وحصلت على تصنيف ائتماني AA، وهي قابلة للاستدعاء المعجل.

بينما بلغت قيمة الشريحة الثالثة، بآجل 60 شهرًا، نحو 880 مليون جنيه، بعائد متغير 60 نقطة أساس علاوة على سعر الإقراض، وحصلت على تصنيف ائتماني A، وقابلة للاستدعاء المعجل.