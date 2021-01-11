مشتريات العرب ترفع مكاسب البورصة إلى 0.63% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11284 نقطة، محققا صعودا بنسبة 0.63%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.93%، ليتداول عند مستوى 61.83 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.70%، و 0.71% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 919.266 مليون جنيه على 183 شركة من خلال 28.642 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 84 شركة مقابل تراجع 46 في حين لم تتغير أسعار 53.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 63.310 مليون جنيه، منها 46.163 مليون جنيه للمؤسسات، و17.147 مليون جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 42.703 مليون جنيه، منها 25.918 مليون جنيه للمؤسسات، و16.785 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 20.607 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 23.096 مليون جنيه، مقابل 2.489 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 7.42%، تلاه سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 7.08%، ثم سهم العبوات الطبية بنسبة 5.43%.

في حين تصدر سهم الإسماعيلية مصر للدواجن قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 5.70%، تلاه سهم العربية للمحابس بنسبة 3.62%، ثم سهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 2.96%.